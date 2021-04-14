政府花5000萬研究應對假新聞　議員批成效不彰

政府民望極低，有意見歸咎於政策解說不足加上假新聞充斥，導致民心不歸。政府新聞處去年花約5,000萬港元聘請公關顧問公司，研究全球主要持份者當前對香港的觀感，及制訂應對假新聞策略。有議員在涉及民政事務的立法會財委會上質問研究進展，批評政府宣傳費用不菲，但成果不佳。民政事務局長徐英偉承認暫未有研究結果，新聞處正研究應對策略，但認爲疫情下未必是推行的好時機。

議員謝偉銓批評政府闢謠工作都做得很差，就反對修訂《逃犯條例》風波及新冠肺炎疫情，網絡充斥了大量不實資訊、假新聞和謠言，不少更是蓄意抹黑香港、內地和兩地政府，令當局的止暴制亂和防疫抗疫工作成效大打折扣，又指出新聞處過去以5,000萬港元委聘公關顧問公司，研究應對假資訊的策略，但至今都未有進展，要求當局交代研究結果，質疑研究費用能否得到回報。

議員張華峰亦批評政府宣傳費用不菲，但收到的效果卻很差，經常被失實報道及假新聞影響施政，認爲政府只被動發澄清聲明的工作態度不理想，認爲應更主動的出擊才能主動提升闢謠效果。

徐英偉回覆指，政府對於假新聞很緊張，政府官員和不同政策局每當見到不正確的訊息，都會在不同平台澄清，形容要「走得快過假新聞」。至於有關研究合約爲期1年，要待今年6月才有結果，新聞處正研究應對策略，但認爲疫情下推行也未必是最好的時機。