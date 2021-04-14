東區油尖區鼠患指數創近年新高　年花2.59億滅鼠成效不彰

老鼠壓境下，本港長年受鼠患肆虐，滅鼠不力的港府多年一直未能解決問題。食物及衞生局於財委會文件披露，去年的最新鼠患整體參考指數錄得3.6%，雖較2019年的4.2%輕微下跌，但18區中仍有9區的指數較前一年惡化，以東區及油尖區最嚴重，鼠患指數分別各錄得7.4%，東區及油尖區指數分別創過去10年及15年以來新高。

財委會文件指出，去年的整體鼠患指數為3.6%，雖較2019年下跌，但仍高於過去9年（2010-2018年）。中西區、東區、南區、油尖區、沙田區、大埔區、北區、荃灣區、屯門區的鼠患指數均較2019年上升，除了東區及油尖區錄得最高的7.4%外，沙田及大埔區的指數均逾6%。當中有7區的鼠患投訴個案亦較2019年上升。

至於捕獲的老鼠數目，去年收集到的死鼠有31,988隻，捕獲活鼠28,872隻，均較2019年分別30,259及23,727隻輕微上升。不過，防治鼠患的開支亦相應增加，2020至21年度開支2.42億港元，2021至22年度增至2.59億港元，增加了1,700萬港元。

食環署購置多款滅鼠新方法或科技，除了2018至19年間浪費6萬港元公帑購置氣壓捕鼠器，卻一隻老鼠都捉不到外，該署繼續藥石亂投，於去年9月從內地引入了透明塑膠捕鼠器，截至2月期間於3區的公眾地方進行測試，最終承認該捕鼠器誘捕老鼠的成效不及傳統捕鼠籠。

該署指其他新方法如夜視攝錄機監察系統、帶有食物味道的有毒鼠餌、新型鼠夾、T形鼠餌盒及熱能探測攝錄機等，均有效捕捉或監察老鼠，未來會繼續使用。該署又將滅鼠工作諉過市民，指單靠部門在公眾地方滅鼠並不足夠，要求市民亦要各自防治鼠患。