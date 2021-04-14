刀匪搶劫斬斷事主2指　車手認罪囚64個月

一對居於內地、但常往來香港兌換人民幣賺取差價的中年夫婦，於前年帶同200萬元人民幣到上水找換店換錢時，遭3名持刀男子搶劫，被搶去裝載有37萬元人民幣及手機的背包。男事主與匪徒糾纏間更被斬斷兩隻手指。3人其後乘坐接載他們的私家車逃去，警方其後憑現場閉路電視紀錄鎖定目標，最終拘捕接載匪徒的「車手」。該車手今天（14日）於高院承認一項搶劫罪，被判處監禁5年4個月。

現年31歲的被告丁志豪，曾任貨車司機及清潔散工。他過往有6次定罪紀錄，涉及10項控罪，包括勒索、襲擊及販毒等。辯方求情指被告犯案時兒子剛滿月，為了賺快錢答應收取5000港元接載3名匪徒。辯方指被告並非劫案主腦，亦無參與搶劫，接載該3名匪徒時不見他們身上有刀，目擊搶劫事件後才知事態嚴重。他今日透過代表律師向受傷事主道歉，並表示希望重新做人，出獄後盡父親責任。

法官潘敏琦判刑指，本案的加刑因素包括男傷者傷勢嚴重，其中指及食指遭斬斷需做手術接駁；而且事主遇襲時間不短，案件又涉及多名匪徒，及未能尋回贓款。法官指案發時被告沒有落車但負責「睇水」，亦屬共同犯案，故以8年監禁作量刑起點，因認罪給予3份1減刑。

案情顯示，2019年4月2日上午，居於內地的男事主連同妻子於深圳來港，並帶同200萬人民幣到上水新發街及符興街交界的找換店換錢，期間3名持刀男子從一輛私家車落車，試圖搶走男事主的袋子。期間男事主掙扎，匪徒未能搶走他的手提包，只成功奪去載有37萬元人民幣及手機的背包。過程中3匪更用刀向男事主施襲，右手兩隻手指被斬斷，其妻上前護夫時亦被斬傷手臂。最終3匪乘私家車逃去，男事主需送院駁回手指。警方憑閉路電視紀錄鎖定涉案人士，最終拘捕被告。據悉暫時只有被告一人就此案被起訴。