M+網站仍展示涉違國安法展品　徐英偉：倘違法嚴肅跟進

西九文化區M+博物館館藏爭議不斷，議員容海恩在立法會特別財委會中提出，至今日(14日)再瀏覽M+博物館的網站，仍發現顯示着一幅藝術家艾未未向天安門廣場「舉中指」的作品，認爲相片涉嫌違反《港區國安法》，要求當局正視。民政事務局長徐英偉表示，博物館及內裏的展品也需要遵守國安法，如國安公署清楚指明有關作品違法，局方及和西九管理局會嚴肅處理。

議員容海恩提及，她今日再瀏覽M+博物館的網站，仍然看到艾未未這幅具爭議的作品，她批評相片顛覆國家觀念，貶損市民的國民身份認同感，要求當局正視，並再次檢視全港博物館的藏品，形容無理由「開後門讓人放火」。

民政事務局長徐英偉表示，如果展品違法，政府和西九管理局會嚴正處理，館方應持專業精神，客觀持平策展。他強調，本港有自由空間，但文化藝術作品必須守法，不同團體舉辦活動或展覽時都要合法，形容法例要求清晰。

另外，議員葉劉淑儀則關注香港藝術發展局曾資助團體「影意志」製作一系列涉及鼓吹港獨、推翻政府的電影，包括《佔領立法會》、《理大圍城》及《地厚天高》等，葉劉淑儀認爲有關作品涉嫌國安法，要求當局正視，又指據了解，藝發局王英偉因有在澳門有事務已1整年無回港開會，質疑是否能夠勝任藝發局工作。

徐英偉表示，王英偉與藝發局成員們仍會透過網上會議開會討論藝發局事務，藝發局運作並無停頓。而獲資助藝團所簽署的合約中要求尊重香港法例，若有違法行為，局方會配合處理。