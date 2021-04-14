劉其烽涉違規派米拉票　團體要求重啟調查

有市民就前年區議會選舉期間，北區區議會天平東選區候選人劉其烽在聯和墟社區會堂舉辦粵曲欣賞活動及向選民派米一事向廉政公署舉報，但近日得悉廉署因證據不足，而終止調查該案。有團體今午(14日)到北角廉署總部請願及遞信，要求重啟該案的調查，以維護公平和廉潔的選舉。

「北區監察議會聯盟」召集人姚銘表示，廉署過去對維護公平廉潔選舉不遺餘力，不少違反選舉舞弊條例的人士被起訴，繼而承擔相關的法律責任，因此公眾對廉署的調查和執行能力有甚高期望，他們對於曾經出現的選舉舞弊行為，惟廉署卻輕言放棄作出調查，認為對所有循規蹈矩的候選人並不公平，更是變相鼓勵心存僥倖的人繼續破壞及踐踏選舉制度，因此要求廉署重啟調查，並對涉案人提出起訴，讓法庭作出公平、公開的裁決。

北區前區議員曾興隆說，劉其烽曾在區選期間舉辦粵曲欣賞活動及向選民派米，行為已明顯違反選舉舞弊條例，對遵守選舉條例的候選人不公平，認為廉署決定終止調查的態度是草草了事，希望廉署向市民交代不再調查該案的原因。