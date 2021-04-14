涉警察宿舍外藏腐液　2男女被判罪名不成立

一對男女前年凌晨時分在葵涌警察宿舍附近疑舉機拍攝，引起在場看守的警員懷疑，遂向他們截查。警員其後指從他們的背囊中，檢獲一瓶腐蝕性液體、漂白錠及對講機等，因而控告他們一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，男子另被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。2人否認控罪，早前於西九龍裁判法院受審，裁判官今日（14日）裁決，裁定2人罪名不成立。裁判官黃士翔指作供的警員證供矛盾，認為控方未能證明檢獲的物品屬於2名被告。

2名被告依次是17歲中五男學生冼振傑，及20歲女生湯嘉欣，女被告在英國攻讀法律系學位。控罪指，他們於2019年11月18日在葵涌大窩口道葵馥苑附近的巴士站，管有一瓶高濃度腐蝕性液體和一片疑似漂白錠。案件在前年11月首度提訊時被下令還押，至去年1月才獲准擔保外出。

裁判官裁決時指，辯方爭議收藏涉案物品的背囊，是否從2名被告身上找到。控方主要依賴2名截查被告的警員來指證被告。不過，無論是看守位置，抑或截停位置和查問被告的情況，2名警員的證供均有矛盾。此外，雖然控方指稱男被告有招認，但警員未有向男被告說話前施行警誡，又沒有作出相關記錄，故法庭不將招認說話接納其證供，並裁定2人面對的所有控罪罪名不成立。