教育局徹查失德教師個案創5年新高　去年7名教師被除牌

本港教師涉失德遭懲處的個案愈來愈多，教育局透露，去年處理涉失德及專業失當的教師個案創新高，達163宗，創5年新高，亦輍前年的110宗激增多48.1%，有7名教師被取消註冊。

教育局提交特別財委會的文件分別回應了教師涉失德的跟進情況，及中小學校園的性騷擾問題。2019及2020年，該局收到涉及教師失德或專業失當行為的投訴個案飆升，比2018年的47宗分別多了1.3倍及2.4倍，而過去兩年的投訴中，98%與《逃犯條例》修訂風波有關。

該局表示，自2019年6月中至2020年12月底，教育局共接獲273宗涉及教師失德或專業失當行為的投訴，當中269宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當，換言之，超過98%的投訴個案都與《逃犯條例》修訂風波有關。當局已大致完成了244宗個案的調查，當中95宗投訴不成立。

截至2021年2月底，已完成調查並且認實投訴成立的149宗個案中，當局作出了5種懲處，包括取消了2名教師的註冊，向28名教師發出譴責信，向24名教師發出書面警告，向27名教師發出書面勸喻，以及向28名教師作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則。其餘教育局初步認為有機會成立的個案，當局正按既定程序處理，包括等待或考慮有關教師的回應，以決定適當的跟進行動。

另外，議員亦質詢了涉及教師不當行為的校園涉性騷擾問題，在2017/18、2018/19及2019/20學年，教育局分別接獲13宗、17宗及18宗中、小學的校園性騷擾的個案。已處理當中39宗個案，另有9宗個案正在處理中。教育局強調，若教師被裁定干犯嚴重罪行(包括性罪行，特別是受害者是兒童或其學生)或其行為屬嚴重失德 (例如其品格有可能危及學生的安全和福祉 )，教育局會取消其教師註冊或拒絕其申請。