前保險代理誇大總入息　詐騙26萬元「握手費」罪成

一名前保險代理提交虛假入息證明，詐騙一間保險公司向他提供涉逾26萬港元「握手費」的較優厚薪酬福利，早前被廉政公署起訴。被告今日（14日）在東區裁判法院被裁定一項欺詐罪名成立，案件押後至4月28日判刑。

廉署早前接獲貪污投訴，被告為友邦保險前保險代理人李德山。案情透露，友邦保險為鼓勵有經驗的保險代理人入職，會在招聘時向他們提供包括「握手費」在內的多種薪酬福利；而所謂「握手費」是根據新入職者過去24個月入息證明結單上所示的入息計算。

李於2014年3月獲邀加盟友邦保險。他向友邦保險提交於2012年2月至2014年1月期間，任職另一間保險公司時的佣金帳戶結單作為入息證明以計算「握手費」，該佣金帳戶結單總入息為約110萬港元。

友邦保險因而核准向被告批出一筆逾26萬港元的「握手費」，而李於2014年5月加盟友邦保險後，獲得該筆款項。

惟廉署調查發現，被告於上述期間的總入息不多於13萬港元。若友邦保險知悉被告的佣金帳戶結單總金額被誇大逾94萬港元，便不會聘請被告及核准向他批出任何「握手費」。

暫委裁判官何慧嫻將案件押後至本月二十八日判刑，以待索取被告的背景報告。被告暫時還押懲教署看管。