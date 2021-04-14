網媒女記者涉抗警　警供稱被告壯碩可能突圍

去年母親節旺角區發生警民衝突，警方拘捕多人，當晚網媒《娛賓》一名女記者進行直播期間，被指在洗衣街的女公廁內拒捕，因而被控一項抗拒警務人員罪。該名女記者否認控罪，案件今日（14日）在九龍城裁判法院續審，續由有份制服被告的警方人員作供。

27歲被告何家欣被控於2020年5月11日，在旺角洗衣街花園之女廁內，抗拒4名執行職務的警員，分別是女警劉曦晨、警長徐啟迪、警員鄭相平及警員李廸燊。控方今傳召警長徐啟迪作供。他表示因被告無視警告，撥開女警的手企圖逃走，才使用胡椒噴劑將她制服，事後才知被告是記者。辯方盤問時質疑，被告被5名警察圍堵於公廁的角落，理應難以逃脫，但徐並不同意，並稱被告的身形壯碩，有機會突圍而出。辯方續指即使如此，徐亦不應使用胡椒噴劑。徐解釋胡椒噴劑屬最低程度武力，若他出手制服被告，恐怕雙方有更大機會受傷。

辯方指，被告是因胡椒噴劑造成的痛楚，才不自覺地掙扎。其後3名男警合力把被告制服在地，徐再向被告發射胡椒噴劑，導致被告休克。其後徐擔心使用不當武力，才謊稱被告的傷勢是自殘造成，而徐事後去醫院的目的，是想查探被告的傷勢如何。徐同意被告可能因痛楚而掙扎，但其餘一概否認。