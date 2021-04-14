駐外港碼頭治安警涉受賄洩密　被揭逾500萬元財產來歷不明

澳門1名曾駐守外港碼頭的治安警，涉嫌受賄為非法入境者偽造入境紀錄並助其離境，以及向多名人士洩露機密警務資料，同時，澳門廉政公署亦揭發該警員有超過500萬澳門元的財產來歷不明。署方指出，相關人士明知未獲上級批准，仍私下查閱及洩露機密警務資料，被控濫用職權、受賄作不法行為、電腦偽造及違反保密等多項罪名。案件已完成偵查，經檢察院建議，刑事起訴法庭法官批准對涉案警員採取定期報到等強制措施。

廉署早前接獲情報指，涉案治安警在外港碼頭駐守期間，涉嫌收受他人不法利益，為1名非法入境者偽造入境紀錄及協助離境；另涉嫌長期向1名活躍賭場的人士洩露多名特定人士的出入境資料，每月按人頭收取報酬，除案中警員外，該活躍賭場人士被控行賄罪。

案中警員亦曾透過另外4名任職不同部門的同僚，查閱他人出入境紀錄、被監控情況、調查中的案件資料等，並向他人洩露。另外，廉署還發現該警員持有的資產竟遠超過其歷年擔任公職的總薪酬收入，當中超過500萬澳門元的財產來歷不明，且其提交的財產及利益申報書並沒有如實申報持有相關資產。