特別財會：假難民禍港　政府本年度料耗12.7億　增幅逾25%

假難民利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，影響本港治安之餘，更濫用政府公帑所提供的福利，狂燒政府公帑。保安局預算2021-22年度將會耗資12.7億港元，用作處理免遣返聲請及相關工作的主要開支，較2020-21年度相關修訂預算的10.1億，增加逾2.6億，增幅超過25%。其中「人道援助」項目，新一年度預算需逾7億港元，較去年度5.3億港元，增加約32%；而「公費法律支援」項目，由上年度的1億港元，增至1.8億港元，增幅近80%。

保安局指，由於新冠肺炎疫情影響，去年部分聲請個案展開審核程序，以及入境處審核聲請和酷刑聲請上訴委員會（上訴委員會）的工作進度受到阻延，因此2020-21年度用於公費法律支援的開支較原來預算減少。而為應付因疫情而積壓的聲請以及近月稍微上升的新接獲聲請個案，公費法律支援服務的服務量已逐步增加，處理名額已於去年10月下旬，由每日5個增加至8個，並會於2021年4月起增加至每日13個，因此2021-22年度用於公費法律支援的預算將會有所增加。

根據保安局向立法會特別財委會提交的文件，今年首2個月接獲353宗聲請，而尚待審批713宗；兩者數字較去年同期接獲189宗新聲請，及尚待審核聲請的296宗，均有所上升。

另一方面，假難民持續影響本港的治安。今年1至2月，有152名擔保外釋非華裔人士因干犯刑事罪行而被捕，絕大部分為聲請人，當中有64人干犯店舖盜竊、18人為雜項盜竊、17人為傷人及嚴重毆打、15人涉嚴重毒品罪行、7人干犯嚴重非法入境罪行、4人刑事毀壞及3人爆竊；其他罪行則有24人。同期另有43人因打黑工被捕。

此外，根據司法機構資料，去年入禀涉及免遣返聲請的司法覆核許可申請數目為2,367宗，較前年3,727宗有所減少；然而，直至今年1月31日，已處理當中的2,231宗申請個案，只有74宗獲批予許可，佔已處理案件的3.3%。至於處理免遣返聲請數字方面，截至今年2月底，除了713宗尚待入境處完成審核的聲請外，另有約700多宗個案因疫情影響而尚未展開審核程序。

另外，局方在財政預算案提出為「出入境管制」增加62.2%預算，主要涉及6個職位，包括1名高級行政主任和4名一級行政主任，其職責為酷刑聲請上訴委員會（上訴委員會）就處理免遣返聲請被拒者根據統一審核機制提出的上訴，提供行政支援；最後一個職位同樣為一級行政主任，但職責為制訂有關出入境管制的政策提供行政支援。