特別財會：各紀律部隊人手不足　警務處空缺多達5258個

本港各大紀律部隊人手不足，且青黃不接等問題，保安局今日(14日)透露，各個紀律部隊都面對人手流失問題，且出現大量職位空缺的情況，當中最嚴重的為警務處，截至今年2月28日，共有5,258個職位空缺，當中員佐級空缺多達4,744個、督察級空缺亦有467個、警司級或以上的憲委級有47個。懲教署的員佐級空缺亦甚多，共有476個。

保安局回覆議員郭偉強議員提問，公布各紀律部隊的人手情況，在2020至21年度，警務處有28,938人、海關有6,005人、入境處有7,149人、懲教署有5,676人、消防處有9,988人、飛行服務隊有217人。

雖則如此，各紀律部律亦有大量職位空缺，其中最多空缺的為警務處；其次為懲教署，共有510個空缺，除員佐級外，主任級及指揮官級亦各有32及2個空缺。其他依次為消防處、入境處、海關、飛行服務隊，空缺各有492、383、208及39個。離職人數方面，包括退休或合約期滿人員及非自然流失人員，以警務處流失人數最多，共有919人，當中有784人為員佐級；消防處有429人；懲教署亦有321人。

警隊面對人手空缺，積極進行招募工作，2020至21年度目標招募1,849人，共有10,685人投考，惟最終僅取錄592人，只及目標的32%，見習督察及警員各有132及460人。