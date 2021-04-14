疫下網購食物大行其道　投訴數字飊升近倍　檢控寥寥

網購食物於新冠肺炎疫情期間大行其道，接獲的投訴個案亦大幅飊升。食物及衞生局於財委會文件透露，食環署接獲網上售賣食物的投訴個案，由2019年的235宗升至去年的459宗，惟檢控數字卻依然低迷，僅有39宗被檢控，當中21宗被定罪，執法數字與去年相若。

食衞局表示，食環署共接獲2,182宗「受限制食物售賣許可證」的申請，當中997宗屬於「網上售賣受限制食物許可證」，以肉類佔最多，其次是介貝類水產動物、魚、家禽、壽司或刺身、生蠔、大閘蟹及冰凍甜點等。食環署接獲的網售食物投訴數字按年上升，2018年接獲144宗，2019年升至235宗，去年因疫情關係，網購大受歡迎下，投訴個案亦相應增至459宗。

此外，食環署亦不時抽查預先包裝食物的營養標籤，去年抽查次數為7,560次，發現54宗違規個案，較2019年的80宗減少。違規性質方面，大多因為營養素標示值與化學分析結果不符，其次是沒有營養標籤或標售資料不全。違規的食物種類以烘焙食品及穀類製品、糖果及小食為主。