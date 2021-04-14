裝修工人認去年5月非法集結　判入獄3個月

裝修工人去年5月在銅鑼灣一帶參與反國安法及國歌法的遊行，被控參與非法集結及展示煽動刊物罪，他早前承認非法集結罪，而展示煽動刊物罪則獲撤銷。案件今日（14日）在東區裁判法院判刑，主任裁判官羅德泉判被告即時入獄3個月。

本案被告陳厚文現年29歲，被控於2020年5月24日，在銅鑼灣軒尼詩道，連同其他身份不詳的人參與非法集結。辯方律師求情時指，被告在還押期間已深切反省吸取教訓，並向牧師表示希望將來可修讀神學，成為神職人員貢獻社會。律師又指被告每月要為家人償還約1萬港元的債務，若入獄會影響收入及債務償還，希望法庭考慮今次只是單一事件，被告亦坦白認罪，可予以輕判。

裁判官指，案發當日各區都有不同的集結，而一系列集結毫無疑問是為一同起哄、壯大示威者的聲威，以達致協同效應。被告雖然並非集結的主導者，但作為出席者，其實都是主要參與的角色。而集結就是為了團結一群人的力量、互相壯膽，做出平常不敢做的行為，例如堵路、破壞等，許多案例可見有正當職業、無案底的年輕人都會在這些情況下犯案，若集結欠缺了這些人士的出席根本難以成事。不過考慮到被告沒有做投擲物品等暴力行為，加上有抑鬱情況，故判他即時入獄3個月。