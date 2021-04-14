連鎖酒樓集團強制員工本月底前打疫苗　違者將被停工

新冠疫苗接種計劃成效不彰，政府為增加接種率，日前出招指若食肆員工接種疫苗，顧客使用「安心出行」二維碼，便可放寬食肆每枱人數上限與堂食時間，措施公布後2天，旋即出現第一個犧牲者，有連鎖酒樓集團今(14日)被指，要求所有食肆員工於本月26日前，必須完成第一針新冠疫苗接種，否則於本月29日起停工。

有連鎖酒樓集團今發出內部通告，指因應政府近日公佈以接種疫苗的「疫苗氣泡」前提下，可調整及放寬下一輪社交距離措施，故要求所有食肆員工在本月26日前，必須完成第一針疫苗接種，並把接種紀錄經手機通訊軟件傳到人力資源部存檔，否則有關員工將由本月29日起安排停工。通告指，若員工持醫生證明信，列明身體狀況不宜打針，則可待政府公佈可否獲豁免。

通告又指，自從2019年6月發生社會事件，緊接又發生新冠肺炎疫情，影響歷時超過22個月，該集團仍處於嚴峻的經營困難，只能無奈遵從政府的放寬社交距離措施，以及強制執行政府的最新政策要求。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興表示，暫時未有收到投訴，但指該集團多以酒席為主要生意來源，加上以兼職員工為主，明白集團會因為生意而急於下決定，預料未來會有更多類似情況。他表示近日有不少員工就疫苗接種致電工會，平均每日亦有過10個電話，郭指業界不少員工為年長、三高人士，對接種有不少顧慮，但指現時政府未有確實時間表，認為員工可先咨詢醫生意見再決定。

政府日前表示，在新安排下如食肆員工全部已成完接種第一劑疫苗，所有食客使用「安心出行」應用程式，食肆每枱人數上限可由現時的4人提升至6人，堂食時間亦可由晚上10時延至午夜12時等。