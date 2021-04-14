淋酒精燒死「大佬」　吸毒男上訴改判誤殺

案底纍纍、染有毒癮的無業漢，8年前在吸食冰毒後，向他相識數十年的「大佬」淋潑酒精，其後對方突然全身着火，留院兩周後死亡。該名吸毒漢翌年在高院被判謀殺罪成，於2016年上訴得直，案件發還重審。他經歷第2次審訊後，於2019年再被裁定謀殺罪成。本月初他上訴再求推翻定罪，再獲上訴庭判他得直，改判他誤殺罪，刑罰由終身監禁減至入獄12年。上訴庭今（14日）頒判詞解釋判決理由，指不能排除他是意外把天拿水淋向死者，因此改判上訴人因嚴重疏忽而誤殺。

現年51歲的上訴人魏漢光在第2次審訊時無律師代表，上訴時則由律師代表陳詞。控方案情指，2013年5月29日，57歲死者鄭港生於九龍城打鼓嶺道11號2樓寓所之客廳內全身着火，致身體多處燒傷，他被送院搶救後，延至同年6月12日不治。控方指死者死亡乃被告蓄意放火所致，但被告接受警方錄影會面時稱，事發時他正以酒精抹衣車，只是意外把酒精潑到死者身上，當時死者正在吸煙，才導致意外發生。

不過被告在第2次審訊時在作供承認，他意外把酒精潑到死者身旁附近之後，本想拿地拖抹走地上的酒精，但他往拿地拖時看到一個冰壺，他一燃點冰壺吸食，死者便突然着火。他解釋在錄影會面向警方謊稱死者吸煙，是因為他害怕被警方知道他吸毒。

上訴庭在判詞中指出，主審法官布思義在指示陪審團時，雖有提醒陪審團可考慮對被告作出誤殺裁決，但就不止一次錯誤描述是被告蓄意向死者淋潑酒精。證供顯示，被告與死者是相識數十年的好友，事發後亦是被告致電報警。控方不排除被告與死者發生爭執後行兇，只因感到後悔才報警，但上訴庭認為以此作為謀殺定罪的基礎並不穩妥，尤其是被告當時曾經吸毒。上訴庭認為，姑勿論被告是蓄意或意外向死者淋潑酒精，被告在如此情況下仍燃點冰壺吸毒，是置死者、單位內其他人以至整幢大廈住客的安全不顧，因此撤銷謀殺定罪，改判被告因嚴重疏忽而誤殺罪成。上訴庭認為，死者全身70%燒傷，而被告過往有32次的定罪紀錄，包括曾干犯涉及暴力的罪行，辯方無重大因素可作減刑，判刑需具阻嚇性，遂判被告監禁12年。