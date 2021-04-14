安老院舍宿位輪候期長達3年半　上年度逾7000名長者「等到死」

香港安老及護養院宿位不足，上年度高達7,000長者「等到死」亦未獲宿位！社會福利署今（14日）表示，現時輪候政府的津助或合約安老院舍的平均時間仍長達41個月，即約3年5個月，截至去年底輪候人數高達3.75萬人。上年度共有7,024人在輪候資助護理安老院及護養院宿位期間逝世，與對上一個年度相約，反映港府增加宿位不力，長者要安享晚年恐怕只是一場夢。

社署回覆議員在立法會特別財務委會的書面質詢，指截至2020/21年度，共有3.75萬名長者正輪候資助安老宿位，但資助宿位名額卻只有約2.9萬個，較2019/20年度的2.83萬個微增0.02%。另外，2020/21年度在輪候資助護理安老宿位以及資助護養院宿位期間，離世的長者分別高達4,898及2,126人，佔曾列入輪候名單申請人數的10.3%及20.5%。

有議員問及當局有否新措施以縮短輪候時間，社署僅稱，會繼續以多管齊下的方式，透過長、中及短期策略增加長者服務名額，包括研究在未來合適的公營房屋發展項目內，預留約5%總住用樓面面積予政府作福利用途。