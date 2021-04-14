港台每年使費達9億港元　議員批開支大成效低

香港電台節目內容一直備受爭議。立法會特別財務委員會今午（14日）續召開會議，討論到通訊及創意產業時，多名議員關注港台每年開支達9億港元，但收視及成效卻極低，更難以監管，及說服港人將公帑繼續用於支助港台製作。

議員葛珮帆表示，港台節目製作費高成效低，即使政界人士在社交評台發布影片，接觸率亦可能比港台節目高。她又批評港台有不少節目節目內容有爭議，例如有市民反映電台個人意見節目，在前年反修例示威時英雄化暴力；又有市民指港台節目《中國點點點》帶有抹黑及醜化中國成分，質疑廣播處長李百全有何方法樣監管節目。

李百全回應指，港台全新的編審制度將適用於電台以及新媒體評台，管理層亦會認真處理投訴，做好投訴機制。商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文表示，港台除了傳統的電台及電視台節目，亦有新媒體節目，亦有不少市民在不同平台及媒介收看港台資訊，將會進行跨平台分析。他又指港台電台聽眾數目不少，成績相比其他電台更好。

議員何君堯亦指，不少議員或政界人士的網上頻道支持者眾多，意見中肯，影響力大，成本亦低；相對之下，港台節目應集中服務商業電視台不會普及的小眾需要，嘻笑怒罵的節目則可免去。他指康樂及文化事務署近年因為疫情關係，在互聯網上載學童在家學習的教育影片，成本較低。何指政府部門應加強溝通，港台及康文署亦能合作拍片，節省成本，提升節目水平；又建議可以考慮將新聞處及香港電台合拼。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，新聞處主要協助政府推廣政策，為政府跨部門服務，但港台在功能上是廣播機構。雖然新聞處和港台可以有合作關係，但若然合併將會失去各自的功能。