特別財會：逾半國際學校超招本地生　違教育局指引

國際學校超收本地生的情況一直受到關注。根據教育局數字顯示，在2020/21學年本港共約4.1萬名學生就讀國際學校，當中29.8%是本地生，即屬香港永久性居民，但並未持有特區護照以外的護照的學生，接近教育局准許國際學校最多招收30%本地生的指引。全港53所國際學校當中，逾半錄取本地生的比例超過30%，其中宣道會劉平齋紀念國際學校的本地生更高達89%。

根據教育局指引，獲局方分配校舍或土地的國際學校，取錄的非本地生須佔整體學生人數的70%。

財委會文件顯示，在2020/21學年，國際學校招收本地生的比例平均是29.8%，但超收本地生的比例則由31.2%%至89.2%不等，當中宣道會劉平齋紀念國際學校的本地生佔整體學生的比例最高，148個學生當中，有132個是本地生，佔比達89.2%，其次是京斯敦國際學校，本地生佔比77.8%，第三是耀中國際學校，本地生佔比71.8%。

教育局指，預期新成立學校逐步落實其收生計劃，以及個別學校籌劃的擴建計劃，在未來數年國際學校學額仍會逐步增加。截至2021年3月中，根據有關學校提供的最新推算數字，與2020/21學年比較，預計在2021/22至2023/24學年，將可增加約1830個學額。

教育局早前指，因應肺炎疫情，部分非本地生跟隨家人離港返回原居地生活，導致非本地生流失率或較往常為高，個別國際學校有可能在短期內，非本地生的比例未能達標。故此，因應個別學校的實際情況，有限度地暫時放寬數間學校未來1至2年，錄取非本地學生比例的要求，但其生源仍須以非本地生為主。