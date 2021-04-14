油尖旺區鼠患嚴重　食環署懶理　店主直言養貓好過靠政府

本港鼠患問題又創近年新高，政府文件指18區中東區及油尖區為鼠患「重災區」最嚴重，鼠患指數分別各錄得7.4%，兩區指數分別為過去10年及15年以來最高，另外有9區的指數亦較前年惡化。油尖旺區一向食肆林立，但食物、廚餘未有處理好，不時為鼠輩「開餐」之地，惟食環署懶懶閒，市民指見過老鼠10吋長，要養貓自救，直言「養貓好過靠政府」，斥政府要加強清潔。

東網記者今(14日)到油尖旺區巡視，多處衞生情況欠佳，在白加士街近西貢街，有食肆把未煮好的冰鮮食物放在地上，該處在垃圾桶旁，不但影響衞生，亦隨時為鼠輩「開餐」之地；廟街有食肆衛生隨處把未清洗的碗碟放在地上，垃圾桶有大量廚餘未有蓋好；油麻地街市外有多個發泡膠箱堆積在行人路上，足足高於2米。

有在官涌街街市附近經營金魚舖的負責人莊先生指，店舖鄰近後巷，不時會見老鼠出沒，最大試過有10吋長，較小的亦有通常5至6吋，他指自己與其他店主都會養貓多年，用以捉老鼠，批評食環署辦事不力，店舖與食環署辦事處相距不遠，但經常不見署方人員工作，批評「養貓好過靠政府」，又認為夏天來臨，署方應加強清潔，「一次唔得咪洗夠3次。」政府防鼠工作不力，記者在官涌街市外見多名外判清潔工人都在閒談，未有工作，而一向政府認為「有效」的老鼠籠，在新填地街外亦放置兩個，仍是使用蕃薯為餌，未有吸引任何鼠輩。