取消強積金對沖擬加罰則　僱主限期內無開設專款戶口或罰5萬

強積金對沖機制一直被指蠶食打工仔累積供款，惟取消對沖一再拖延，港府預計最快明年10月才向立法會提交有關條例草案。勞工處今（14日）向立法會提交文件，建議在草案中加入罰則，若僱主沒有在限期內開設專項儲蓄戶口等，或就專項戶口提供虛假或誤導資料，最高可分別被罰款5萬港元及10萬港元，預料最快可於2025年起取消對沖。

文件顯示，屆時政府將強制僱主成立專項儲蓄戶口，並須向該戶口供款，以確保僱主為潛在的遣散費或長期服務金支出，保持足夠的儲蓄，有助減低他們在取消對沖後支付有關款項的財政壓力，並確保僱員的權益有充份保障。

翻查資料，每名僱主須按其僱員的每月有關入息的1%，向該專項儲蓄戶口作出強制性供款，直至戶口結餘達到所有僱員年度入息的15%。

為確保專項儲蓄戶口計劃有效實施，政府建議在條例草案加入罰則，如僱主沒有在限期內開設專項儲蓄戶口、提供所需的供款資料、或作出專項儲蓄戶口供款等，最高可被罰款5萬港元。如法院已作出命令，規定僱主支付尚未清繳的供款，但僱主沒有遵從，或僱主就專項儲蓄戶口事宜提供虛假或誤導的資料，當局建議最高罰款10萬港元。

另外，港府亦建議修訂《稅務條例》，為僱主在專項儲蓄戶口的供款提供稅務扣減，但為防止雙重扣稅，任何已獲扣稅而其後被僱主提取作其他用途的專項儲蓄戶口供款，須被視作營業收入並予以徵税。