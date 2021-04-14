兩名孕婦近日流產　早前曾接種復必泰疫苗

消息指，本港有兩名孕婦接種新冠疫苗後流產，兩人均是30多歲婦女，其中一人於3月23日接種復必泰疫苗，數日後下體出血，到伊利沙伯醫院求醫證實流產，據知她接種疫苗前並不知自己懷孕。另一名婦女則本月8日接種復必泰疫苗，11日出現腹痛及下體出血，自行排出胎兒後到瑪麗醫院求醫，同樣證實流產。東網正向醫管局及衞生署查詢，未獲回覆。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，目前由內地研發的科興疫苗寫明是孕婦忌用，因沒有相關的孕婦臨床數據；至於由內地及德國研發的復必泰疫苗，對孕婦的成效及安全數據亦未確立，因此亦未有建議孕婦接種，不過復必泰藥廠本月初起已招募孕婦進行研究，美國婦產科學會亦建議，若婦產科醫生評估過孕婦狀況後，認為效益大過風險，孕婦亦可以接種復必泰疫苗。

他又指，早前有個案證實，孕婦接種復必泰疫苗後，嬰兒出世後亦帶有抗體，且目前並未發現疫苗與流產等影響胎兒的情況有關，因此流產與疫苗的關係很微。不過，若孕婦接種疫苗後有嚴重過敏反應，出現喉嚨腫脹、呼吸困難、血壓急降等病徵，則會影響氧氣供應予胎兒，令胎兒有生命危險。

他理解不少婦女未必知道自己剛懷孕，若不知情下接種了新冠疫苗，可以持續觀察胎兒的狀況，而孕婦接種後沒有不良反應或嚴重副作用，一般而言亦可繼續接種第二針。

根據衞生署網頁，寫明懷孕或哺乳期婦女不應接種科興疫苗，因目前尚未獲得孕婦及哺乳期婦女使用科興疫苗的臨床試驗數據。至於復必泰疫苗，衞生署指一般情況下，懷孕期間接種復必泰疫苗並不是常規建議，但婦女在哺乳期間如有較高的臨床需要預防新冠肺炎，也可接種疫苗，在接種疫苗前應向醫生徵求意見。