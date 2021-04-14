醫管局擴大公私營協作　轉介乳癌病人到私家醫院做電療

醫院管理局獲政府撥款100億港元成立公私營協作基金，醫管局今（14日）分享計劃未來發展。醫管局聯網服務總監楊諦岡指，發展路向將配合政府的癌症策略，包括由私營醫療機構協助做電腦斷層掃描造影（CT)和磁力共振掃描造影（MRI)、轉介乳癌病人到私營醫療機構做放射治療。另外，會加強公私營醫生共同醫治合作，令病情穩定的病人可選擇接受家庭醫生的照顧及治療。

楊諦岡指，現有8項公私營協作計劃，包括門診、造影、青光眼治療、腸道檢查等。在新冠肺炎疫情期間，醫管局增加俗稱「洗腎」的血液透析服務人次，已服務約330人，佔醫管局服務量接近30%。協作計劃亦擴展至所有合資格癌症病人及大腸鏡個案，分別服務約7萬人及4700人。

疫情期間亦有開展新公私營協作計劃，包括初生嬰兒黃疸治療、癌症病人放風治療、剖腹分娩、骨科及乳癌手術等。

對於未來發展計劃，楊稱有2個策略於今年下半年起陸續實行，其中是配合癌症策略，例如協作造影方面，造影檢查涵蓋所有癌症種類，例如CT及MRI檢查，而公立醫院轉介病人乳癌手術治療，以及癌症病人可選擇到私家醫院做紓緩放射性治療。至於乳癌手術方面，計劃下私營機構提供的服務佔公營提供一年服務的8至9%。

為減低病人需時往返公營專科或普通科門診覆診，以及病人能在不同診所獲處方相同藥物，醫管局推行共同醫治合作，讓病情穩定的病人可選擇接受社區家庭醫生的照顧，減少病人輪候見醫生的時間。該計劃約有600名私家醫生，以及4萬名有高血壓、糖尿病等慢性疾病的病人參與，當中有約95%病人病情較為穩定，較適合轉到私家醫生治療。