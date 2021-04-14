田北辰批海洋公園高層人事混亂　邱騰華避問不答

海洋公園除了財務混亂，人事架構亦都混亂。政府日前公布，旅遊事務專員黃智祖下月將借調到海洋公園公司暫任行政總裁，為期約6個月，期間會招標新行政總裁；至於現任行政總裁陳善瑜則調任為總經理。議員田北辰今(14日)在立法會財務委員會質疑，海洋公園同時出現「總經理」和「行政總裁」兩大「話事人」，令人「觀感不好」。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，現時公園爭分奪秒招聘行政總裁，認為過渡安排是相得益彰，又指公園部份高層達退休年齡，將要進行架構重組，但日後如何管理則由公園決定，自己不宜代公園回答。

田北辰批評海洋公園是法定機構，不時向政府申請撥款，批評政府是否容許有總經理、行政總裁兩者共存，又問到兩者有何分別？但邱騰華繼續迴避問題，指任何機構都需要有1位最高領導人，認為不是「一個位、兩個位」的問題，最重要是公園找到最合適的人選。

另外，會上議員鄭松泰批評旅發局斥資950萬港元宣傳香港繽紛冬日節，當中拍攝短片質素參差，「20年前做都唔會差成咁」，又批評旅發局在去年疫情下，多個項目仍斥資千萬元，質問政府有否具體回報。香港旅遊發展局總幹事程鼎一指，950萬港元中有500萬港元訂製一棵聖誕樹，並要提早預訂，但指因疫情擔心人流聚集而取消，但聖誕樹已拆件入倉存放，可在今年再使用，他又指項目中亦包括海外與本地宣傳，不能單一去討論。