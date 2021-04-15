何文田地盤鼠患攻入校園　課室天花肥鼠墜落嚇煞師生

何文田名校爆鼠患，嚇煞師生。位於忠孝街的迦密中學近期鼠蹤處處，校園內常見多隻老鼠在小食部、課室及教員室等出沒覓食。早前除了有頑鼠大搖大擺於走廊遊蕩，更有肥鼠從課室天花墜下，令人擔心該校師生除了面對新冠肺炎威脅外，更須承受感染鼠疫的風險，備受「雙疫」夾擊。校方及食物環境衞生署承認校園曾出現鼠蹤，有議員批評本港鼠患情況近乎失控，直斥食環署不應推卸滅鼠責任。

有迦密中學師生指出，該校鼠患問題存在多時，適逢校園附近有地盤近月施工，鼠蹤隨即大大增加，師生無法在安全衞生的上課及工作，對此深感困擾。迦密中學學校行政組承認學校旁邊地盤於去年十月中動工後，開始發現鼠蹤，校方已即時跟進，聯絡食環署，及要求有關承建商做好防鼠防蟲措施，相信因學校山坡旁的樹木大多被砍伐，老鼠無處棲息，因而走進學校範圍，甚或附近的民居。該校昨最新回覆東網指已未再發現鼠蹤。

食環署指出，曾接獲1宗關於該校的鼠患投訴，並已派員到學校及隔鄰地盤巡查。期間該方人員間在校內一間課室的假天花上發現數個破洞，而其小食部及一幅草地上則發現鼠蹤。該署建議校方修剪草地，並提供防控鼠患的技術意見。至於學校隔鄰地盤方面，食環署人員在其斜坡上發現數個懷疑鼠洞，建議地盤負責人加強防鼠措施。該署會繼續留意上址情況及採取適當行動，同時強調就學校及地盤等私人地方如出現鼠蹤，負責人應立即採取有效滅鼠措施。

涉事地盤承辦商表示，現時地盤是理工大學校園擴建工程的一部分，包括地盤平整、地基工程及地下管線改道。工程已於2020年10月展開，預計2023年第三季完工。承辦商指收到迦密中學通知有關鼠患問題後，食環署翌日到地盤視察，期間無發現老鼠排泄物或活動路徑。地盤按該署建議填封了迦密中學與地盤之間圍欄底部的空隙，並進行防治鼠患及蟲害工作。

九龍城區議員馮文韜表示，頑鼠懂得四處匿藏及游走，私人地方如學校及施工地盤等出現鼠患，意昧涉事整區都出現衞生問題。他認為食環署對滅鼠責無旁貸，面對私人地方鬧鼠患，亦有責任「做多一步」出手協助滅鼠，務求「鼠禍」蔓延至周邊社區。