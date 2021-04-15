Dr.東：戴口罩致臉頰狂生「粒粒」　或玫瑰痤瘡發作

佩戴口罩成為港人日常習慣，惟口罩容易誘發不少皮膚問題，尤以臉頰「生粒粒」最為常見，不少人以為是暗瘡，但亦有可能是玫瑰痤瘡。前者因毛孔閉塞所致，後者則先天遺傳及後天環境因素誘發，以飲食習慣轉變最為普遍。有註冊中醫師提醒，玫瑰痤瘡患者須謹慎飲食，避開日曬；若發病須及時治療，可內服中藥或以針藥並用，或以刺絡放血紓緩病症。

玫瑰痤瘡被視為「手尾長」的皮膚疾患，基督教聯合那打素中醫專科中心註冊中醫師白秉銧表示，玫瑰痤瘡為西醫病名，中醫並無此名，若以中醫症狀醫學來診斷，根據不同表現，可診斷為肺風粉刺、酒渣鼻等。

該病易發人群以女性居多，以青春期、懷孕期及更年期發病最為常見，男性患者則無分年齡界限。患者初起面部不時感到微癢，久則灼熱潮紅，時輕時重，亦可累及面頰、前額、鼻子及下頦，甚則出現紅眼及皮膚長期充血，亦會長出大量丘疹樣的痤瘡，形成大小不等的隆起性結節。

至於發病成因，白秉銧指個人體質因素及飲食習慣有一定關係，精神緊張、情緒激動及外界環境刺激，如溫度改變，佩戴囗罩等，都可誘發玫瑰痤瘡。患者發病時間不穩定且以復發，例如在乾燥季節時會惡化，亦可能四季全天候不定時發病。

中醫角度而言，玫瑰痤瘡與風熱、血熱及血瘀有密切關係，故治以疏風清熱、清熱涼血及活血化瘀。除了處方內服中藥外，因應症狀表現，亦可選配外用中藥如洗劑、粉劑、膏劑等令病情改善；或以中醫特式療法，採用針藥並用，及刺絡放血。白解釋，針灸及刺絡放血會根據病發部位循經取穴，包括督脈的大椎，陽明大腸經的曲池、合谷，太陰脾經的血海和太陽膀胱經的心俞、膀胱俞等常用要穴。

至於刺絡放血是在與臟腑相應的穴位拔出瘀血，有助利濕解毒，調和氣血，能迅速舒緩症狀，例如大椎穴為清熱要穴，其為手足三陽與督脈交會穴，透過刺絡放血能通調督脈及諸陽經、心俞穴則可疏通心絡，調理氣血等。

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