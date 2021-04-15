周三起收緊熔斷機制　7天內航班現5宗變種病毒禁抵港兩周

政府昨日(14日)開始實施經收緊的民航客機「熔斷機制」，以應對甚高風險地區變種病毒株的輸入風險。「熔斷機制」指標在收緊後為：1）當同一班抵港民航客機上有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診（原為5名或以上）；或2)在7天內，相同航空公司從同一地點抵港的兩班民航客機上各有兩名或以上的乘客經抵港檢測而確診（原為連續兩班客機各有3名或以上）。至於原有的另一指標，即一班抵港民航客機上有一名或以上的乘客經抵港檢測而確診，以及有一名或以上的乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，則維持不變。在機制下，衞生署將引用機制，禁止相關航空公司從同一地點抵港的民航客機着陸香港14天。

同時，新增並行的地區性航班「熔斷機制」亦同時生效。從同一地區抵港的所有民航客機不論任何航空公司，如在7天內共有5名或以上乘客經抵港檢測而確診並帶有N501Y變種病毒株（世界衞生組織認為需要關注的變異病毒株），政府將引用第599H章禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港14天，同時亦會將相關地區列為第599H章下的極高風險地區，禁止曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，為期14天，以避免相關地區人士經轉機到港。14天後相關地區會被列為甚高風險地區，從該地區來港的民航客機可以恢復，相關地區人士符合登機條件亦可以來港，惟到港後必須接受強制檢疫21天，以下已完成接種疫苗人士縮短檢疫期的安排並不適用。

為實施上述安排，登機及強制檢疫安排分組將會進一步調整。A1組指明地區為極高風險地區（等同現時的A組指明地區），新增的A2組指明地區為甚高風險地區，同時維持現時的B組指明地區為高風險地區，C組指明地區為中風險地區，以及D組指明地區為低風險地區。極高風險地區目前包括巴西、愛爾蘭、南非及英國，視乎疫情發展及實際情況，政府計劃於五月上旬將該4個地區指明為甚高風險地區（A2組指明地區），至於近期輸入個案眾多並包括多宗變異病毒株的印度、印尼、巴基斯坦及菲律賓，亦將會被指明為甚高風險地區（A2組指明地區）。

由於全球整體疫情仍然嚴峻而新變種病毒在全球各個地區肆虐，政府有需要繼續維持對曾在中國以外高風險地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求。

經調整後的高風險與中風險地區（即B組及C組指明地區）的基本登機及檢疫要求不變，但政府將會於稍後時間按「疫苗氣泡」概念，新增適用於已完成接種疫苗人士的安排，將從相關地區有關人士的強制檢疫期由21天縮減至14天。至於低風險D組指明地區（即新加坡、澳洲及新西蘭），同樣會於稍後時間按「疫苗氣泡」概念，已完成接種疫苗人士的強制檢疫期將由14天縮減至7天。按經調整的B組、C組及D組指明地區的要求完成檢疫的人士，將需要在完成經縮減的檢疫後進行7天自我監察及強制檢測。