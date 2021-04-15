東方日報A2：年燒2.5億公帑　全民活在老鼠港

本港長年受鼠患困擾，每年花數億元公帑滅鼠的食物環境衞生署卻失職無能，老鼠光天化日下肆無忌憚在各區橫行覓食的駭人景象隨處可見。食物及衞生局於財委會文件披露，去年最新鼠患整體指數錄得3.6%，雖較前年的4.2%輕微下跌，但18區中，多達9區的指數進一步惡化，東區及油尖區成「重災區」，指數均高達7.4%，分別創過去10年及15年來新高。有議員認為指數不能反映實況，各區鼠患投訴仍高企，促食環署勿再藥石亂投浪費公帑。

食衞局指出，去年整體鼠患指數為3.6%，較2019年下跌，但仍高於過去9年（2010至2018年）。中西區、東區、南區、油尖區、沙田區、大埔區、北區、荃灣區、屯門區的鼠患指數均較2019年上升，除了東區及油尖區錄得最高的7.4%，沙田及大埔區的鼠數指數均錄得6%或以上。另外，去年接獲10,331宗鼠患投訴個案，有7區的鼠患投訴個案較2019年上升。

至於捕獲的老鼠數目，食環署去年收集到的死鼠有31,988隻，捕獲活鼠28,872隻，均分別較2019年的30,259隻及23,727隻輕微上升。不過，防治鼠患的開支亦相應增加，2019至20年度花2.18億元滅鼠，2020至21年度開支升至2.42億元。而2021至22年度更增至2.59億元，增加了1,700萬元。

滅鼠不力的食環署購置多款滅鼠新科技或方法，除了2018至19年間浪費6萬元公帑購置氣壓捕鼠器，卻一隻老鼠都捉不到而淪為笑柄，該署又繼續藥石亂投，去年9月從內地引入透明塑膠捕鼠器，截至今年2月期間於3區的公眾地方進行測試，最終承認該捕鼠器誘捕老鼠的成效不及傳統捕鼠籠。該署指其他新方法如夜視攝錄機監察系統、新型鼠夾、T形鼠餌盒及熱能探測攝錄機等，均有效捕捉或監察老鼠，未來會繼續使用。

香港蟲害管理學會主席陳澤森認為，鼠患指數並不能完全反映實況，鼠患問題仍然嚴重。他又指食環署與其每年羅列滅了多少隻老鼠、放置了多少老鼠藥，有關數字對市民來說根本無意義，倒不如公布每年究竟在滅鼠工作上有何改善等具體成效，「你話去年捉多咗老鼠，可能係環境差咗、污糟咗，咪捉多咗囉！」並不等於滅鼠成效有改善。

議員柯創盛亦指，鼠患指數依然高企，食環署不應因有關數字較前一年微跌而沾沾自喜，尤其是老鼠會四竄，單靠食環署難以完全控制鼠患，署方須肩負起協調各部門的角色，從各根源杜絕鼠患問題，直言「唔期望佢哋可以徹底解決鼠患，但起碼做到紓緩」。

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