分體冷氣機慳電程度差異大　每年電費相差達56%

夏天將至，不少家庭擬更換冷氣機迎接炎夏，變頻分體式更是近年熱門之選。消費者委員會在新一期《選擇》月刊中公布，經測試14款俗稱「匹半」的變頻式分體冷氣機，發現樣本間的CSPF數值相差逾5成半，代表慳電程度各異，估計市民若選用能源效益較低的款式，比較高的款式每年須多付56%電費，呼籲欲節省電費的市民小心選擇。

消委會共測試14款變頻式分體冷氣機，聲稱製冷量為3.2千瓦至3.6千瓦，其能源效益標籤均標示為1級。測試項目包括的製冷量、能源效率、寧靜程度、送風量、抽濕表現、安全程度及使用方便程度。

測試結果顯示，各樣本量得的製冷量由2.64千瓦至3.73千瓦，製冷量最低的樣本，比其聲稱的3.2千瓦低17.6%，未能符合「強制性能源效益標籤計劃」的要求，消委會已把結果交由機電工程署跟進。

各樣本的能源效益表現懸殊，有關CSPF數值介乎4.69至7.31，而數值愈高則代表愈省電。消委會估計，若以每度電1.2港元作計算，假設市民一年間開冷氣180日，每日12小時，各樣本每年所需電費由657港元至1,023港元不等，差額高達366港元。換言之，能源效益較低的樣本，比起能源效益較高的，每年須多付56%電費。

另外，消委會發現，11款樣本只提供1年的全機保用期，其餘3款則有2年；至於冷氣機內壓縮機的保用期，半數、即7款樣本提供5年保用，餘下一半僅提供1年或3年保用。而保用期過後，各樣本之間每年續保費用介乎620港至1,500港元，相差1.4倍。

消委會指出，消費者在選擇售後服務時的角色被動，而高昂的售後服務和續保年費，變相會降低市民維修和續保產品意欲，一旦機件出現問題而未能及時維修，將減低產品效率和「壽命」，亦會加速更換新機頻率，呼籲代理商提供價錢合理及較長保用期的維修保養服務，以減少廢物棄置量。