家用吸濕劑差異逾8成　3款竹炭或活性炭效能近乎零

本港天氣潮濕，不少市民會購入吸濕劑，以免衣物發霉。消費者委員會測試20款家用吸濕劑，發現各樣本的吸濕量、吸濕速度和回滲度等差異甚大。當中10款盒裝樣本的吸濕量最多可相差逾85%；3款可重用的竹炭或活性碳樣本的每日平均吸濕量更近乎零。另有大型掛裝吸濕袋樣本聲稱吸濕容量可達1,000毫升，惟80日內累積吸濕量僅得150毫升。消委會提醒，消費者應不時檢查及更換吸濕劑，以達致最佳的防潮效果。

消委會共測試20款家用吸濕劑，其主要成分均為氯化鈣，當中一半為盒裝，聲稱吸濕量由400毫升至750毫升不等；3款小型吸濕包，聲稱吸濕量50克至70克；2款大型掛裝吸濕袋，聲稱吸濕量達1,000毫升；以及5款屬硅膠防潮珠、竹炭或活性碳。是次測試以80日為時限，將樣本置於攝氏25度、相對濕度80%的恒溫恒濕箱內，定時量度各樣本增加的吸濕量。

測試結果顯示，10款盒裝樣本累積吸濕量相差約87%，由227.4毫升至424.9毫升，其中「吸濕大笨象」聲稱吸濕容量為750毫升，其累積吸濕量卻少於230毫升，屬盒裝樣本中最低；2款大型掛裝袋樣本，包括「日本城炭除濕袋（大容量）掛裝」及「實惠掛裝竹炭吸濕袋」，其聲稱吸濕量較盒裝樣本高，但實際上僅得152.9毫升及155.4毫升。另有3款小型吸濕包樣本，至試驗期第58日已不能再吸濕，但累積吸濕量均較其聲稱吸濕量高，由55毫升至85.2毫升不等，包括「Goodmarks炭吸濕啫喱抽屜除濕包」、「白元強力驅塵蟎抽濕袋」及「雞仔牌備長炭消臭抽濕包」。

此外，3款竹炭或活性碳樣本的58日累積吸濕量則只得0.33毫升至1.44毫升，吸濕效能極遜色，包括「日本城竹炭除味吸濕包」、「小久保天然竹炭包（長裝）」及「Daiso炭脫臭除濕劑」。至於吸濕速度，該3款竹炭或活性碳樣本的每日平均吸濕速度近乎零；其餘17款樣本於測試首7日速度較快，其後逐漸變慢。當中「日本城」及「實惠」的大型掛裝袋樣本吸濕速度雖較緩慢，但能穩定地吸濕。

消委會亦發現，「克潮靈環保除濕桶」及「小久保吸濕寶盒」倒置24小時後出現滲漏，反映其透氣膜及盒蓋邊緣造工有待改善；「實惠掛裝竹炭吸濕袋」被一件重約10kg物品擠壓1分鐘後，便出現破損，並有溶液漏出。

消委會指出，盒裝及大型掛裝袋樣本內的吸濕劑要完全飽和，需時可能頗長，認為測試量得的吸濕量不宜與產品聲稱直接比較。該會又指，不少樣本主要成分是氯化鈣，當吸附空氣的水分後，會成為具刺激性的溶液，若不慎流出有機會令人體皮膚產生敏感反應，建議市民不時查看是否需要更換。