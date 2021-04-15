8成狗罐頭營養素未符國際建議　長期餵飼或甩毛貧血

狗主人不時會給予愛犬「罐罐」作獎勵，甚至用以取代乾糧，惟消費者委員會測試20款主要供狗隻食用的罐頭或盒裝濕糧產品，發現8成樣本營養素未能完全符合國際建議，其中2款主食罐所含的維他命D和1款主食罐的氨基酸等營養素均低於美國及歐洲的相關含量建議，長期只餵飼該等主食罐予狗隻或有損牠們的健康。

是次測試的20款主要供狗隻食用罐頭或盒裝濕糧，包括15款全營養寵物食品（主食罐）以及5款補充性寵物食品（副食罐），測試項目涵蓋主要及微量營養素含量，並評估各樣本的有害物質含量，結果顯示，20款濕糧樣本中，逾8成樣本礦物質等微量營養素含量有問題，只有4款主食罐樣本包括「ZIWI Peak」、「AVP」、「ORGANIX」和「希爾思」的礦物質含量完全符合3個寵物食品組織包括美國AAFCO、歐洲FEDIAF，以及美國國家研究委員會（NRC）對成年狗隻維持期訂立的相關建議。

主食罐方面，有2款樣本「LILY'S KITCHEN」和「TOPVALU」分別有4至5種礦物質含量未能符合該3個寵物食品組織提出的建議水平。其中1款供成年犬隻食用的樣本「TOPVALU」，其鎂、銅、錳、鋅和碘質含量均低於美國AAFCO和歐洲FEDIAF的最低含量建議，以該款濕糧產品長期作為主食或未必可以為成犬提供全面和均衡的礦物質。

消委會提醒，測試結果普遍發現樣本的銅和鋅含量有過多或不足的情況，如果狗隻膳食中，銅或鋅含量過高，都有機會影響其他礦物質的吸收；相反，狗隻缺乏鋅，有機會導致毛髮脫落，影響皮膚；如果銅攝取量不足，長遠則有機會導致貧血。

至於測試中5款屬補充性寵物食品的副食罐，樣本間的蛋白質及脂肪含量差距頗大，樣本間的粗蛋白質（27.5%至97%）和粗脂肪（5.3%至34.5%）含量差距較大，差異分別可達2.5倍和5.5倍。其中2款粗蛋白質含量最高的樣本，分別達78%及97%，狗隻過量食用可能引致肥胖，或增加患有腎病狗隻的腎臟負荷。