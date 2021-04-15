65%超市貨品疫下加價　升幅1.9%超通脹

疫情打爛不少打工仔飯碗，惟超市貨品價格卻持續上升，令市民百上加斤。消費者委員會公布2020年度超市價格調查，檢視本港2間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，發現在經濟低迷下仍較2019年上升1.9%，當中近65%超市貨品平均售價升幅超越整體通脹(0.3%)，罐頭、急凍食品和食米升幅顯著。

捱罐頭最經濟的説法或已成絕唱，因消委會檢視的近65%(147項)升幅高於整體通脹的貨品中，以家中儲糧必備的「罐頭食品」類別總平均售價飆升近2成為最高，當中以「罐頭肉」的總平均售價升幅最為顯著達25.1%，升幅最高的貨品依次為「長城牌火腿豬肉198克」(32.7%)、「天壇牌火腿豬肉397克」(27.8%)、「長城牌火腿豬肉340克」(25.1%)。

急凍食品方便於家中儲存，該類貨品在去年的總平均售價上升5.4%，急凍食品的平均售價更升逾1成，其中1款鮮蝦雲吞「東東鮮蝦雲吞皇10粒170克」的平均售價升幅更達19.9%。

去年新型冠狀病毒疫情爆發初期，市面曾出現搶購食米的現象，導致超市貨架沽清的畫面被廣泛報道。「糧油食品」大類的總平均售價在2020年上升3.4%，當中「食米」的總平均售價繼2018年及2019年份別上升10.7%及8.5%後，在去年再升4.7%，該組別內的9款食米，有7款的平均售價在過去3年持續上升，而升幅最高為同一品牌「金象牌頂上茉莉香米」的2款食米，分別在去年上升12%及9.1%，情況令人關注。

消委會指出，過去一年疫情嚴重打擊經濟，失業率亦屢創新高，呼籲超市集團負起更大社會責任，避免調高糧油食品等日常必需品的價格，同度艱難時刻；與此同時，消費者亦應貨比三家，精明格價。