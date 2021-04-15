平安鐘服務免費變收費　消委會警告魔鬼在細節

人口老化下，平安鐘的使用量急增。消費者委員會近年接獲投訴，主要涉及平安鐘服務與消費者期望有所落差，例如職員以可申請資助作招徠，卻沒有清楚說明申請津貼的資格，令消費者誤以為可免費享用服務，提醒供應商在介紹服務時，有責任清晰且全面向消費者提供服務性質、內容、合約條款、收費，以至申請相關資助等詳情，當他們提及特別要求時，予以耐性加以具體講解，避免發生不必要的爭拗。

消委會引述一宗個案，A公司職員以電話推介平安鐘服務，在獲悉投訴人領有傷殘津貼後，隨即向投訴人介紹平安手機支援服務，月費210港元，並指A公司每月會贊助100港元，投訴人同時可向社會福利署申請資助餘款，即變相免收服務費。

投訴人遂答應申請，按A公司要求提供銀行存摺以便申請資助，惟及後發現A公司分別收取3個月，合共630港元，故向社會福利署查詢，獲回覆因投訴人是傷殘津貼受惠人，並非綜援受助人，在此情況下，65歲以上才符合資格，惟投訴人的年齡暫未符合申請要求。

消委會提醒，消費者應按實際需要及使用習慣，選擇合適平安鐘服務計劃，並應貨比三家，若消費者對平安鐘服務有特定要求，宜事先向供應商仔細提出，再於簽約時以書面確認。