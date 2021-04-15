開放日首展示中式步操　副關長何珮珊：對海關意義重大

本港首辦的「全民國家安全教育日」今日(15日)舉行，5大紀律部隊的訓練學校舉辦開放日。香港海關學院今早10時半展示升旗及步操儀式，由護旗方隊和海關儀仗隊進行中式步操作展示，全程由副關長何珮珊檢視。何表示，海關今安排38名護旗方隊和28名儀仗隊人員參與中式步操和升旗儀式，對海關意義重大，而步操方面亦講究人員服從性和專注力，人員表演期間亦充分表現出合作精神。

何珮珊又指，部門沿用以往步操方式多年，現時逐步將中式步操元素加入訓練之内，增加可觀性及更多元化，又提到海關人員與其他紀律部隊在警察學院接受兩星期中式步操訓練，其後再安排部門儀仗隊和護旗方隊接受十多天的訓練。

護旗方隊以中式步操方式進場，領隊3人手持國旗、區旗及部門旗進場，期間播放國歌「義勇軍進行曲」配合升旗儀式。其後，儀仗隊展示中式步操的「齊步換正步」花式穿插示範」，當中步法和傳統步操都有所不同，例如手部未有提到最高點，整個腳掌又會著地。人員呼叫口令的人員又改用普通話，「正步走」，「向右轉」等。

至於關長鄧以海則指，今天是海關首次公開表演中式步操及升旗儀式，開放日的揭幕獻禮實在別具意義，又衷心感謝駐港部隊三軍儀仗隊人員對海關學員的教授，相信關員日後再經訓練，效果將會不斷提升，成為部門步操多元化項目的一個耀目亮點。

東網一直倡議本港各大紀律部隊改行中式步操。本港雖已回歸23年，惟政府官方儀式一直跟從英國殖民地時代的規定而行，各大紀律部隊至今仍使用英式步操，有學者和時事評論員指港府縱容公務員持有戀殖心態，導致官場中疑出現有人「雙重效忠」之嫌。東網早於去年7月已提倡港府應撥亂反正，改行中式步操，去除戀殖。港府於今日的「全民國家安全教育日」活動中，多支紀律部隊紀律部隊以中式步操作為表演。

警務處、海關、入境處、懲教署及消防處共5支紀律部隊自2月22日起，在香港警察學院舉行的中式隊列培訓班，有近80名步操教官受訓，內容包括原地及行進間的步操動作，以及軍旗、指揮刀和步槍等步操動作。有關課程在3月11日完結，5大紀律部隊在當日舉行步操教官中式正步步操結業典禮。