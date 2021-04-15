香港警察學院開放日　警隊首公開表演中式步操

今(15日)是《港區國安法》頒布實施後，本港首個「全民國家安全教育日」，紀律部隊5間訓練學校舉辦開放日，其中在黃竹坑香港警察學院，警隊首次公開表演專業中式步操，亦有特別任務連(飛虎隊)、反恐特勤隊和衝鋒隊作反恐演練示範、警察銀樂隊演奏表演，及各類警隊裝備展覽等。警務處處長鄧炳強將在下午入場參觀。

在上午約9時15分，數百名市民陸續進入學院，分成4人一組在觀眾席就座。表演在上午約10時開始，在身穿禮服的旗手以中式步操方式進行升旗，儀仗隊亦表演了「歌唱祖國」、「團結友誼進行曲」、「分列式進行曲」，以及「捍衛香港」等歌曲。

其後，中式步操儀仗隊表演中式步操，34人分別來自警察學院、機動部隊、警察樂隊及輔警支援科。只見儀仗隊警員擺手的高度與以往不同，沒有伸直至膊頭高度，而腳部亦由以往腳踭先觸地，改為「鵝步」，即腳部向前踢起，着地時整個腳掌着地，在表演中警員配合音樂，進行了多次轉槍、變換隊形、來回步操等動作。

另外，中式步操的部分口令亦改為廣東話，如「向右看齊」、「齊步走」、「立正」、「提槍」、「掛槍」等。警方表示，是次的專業步操表演將加入中式步操元素，藉以彰顯國家情懷，加強國家安全意識。儀仗隊最後高喊口號「香港警察，忠誠護國安，勇毅保家安」為步操作結。

步操表演後，警方亦安排了反恐演習，模擬有恐怖分子襲擊市民後與警方進行槍戰，再在逃跑期間被飛虎隊制服並拘捕，出動了警犬、直升機等。警方亦在會場設立了「全民國家安全教育日」展區、水警小艇隊裝備展示、網絡安全展示、爆炸品處理課裝備展示、裝甲車展示及警犬表演等。