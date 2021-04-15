懲教署儀仗隊表演中式步操　黑豹部隊首聯合警衞犬戰術示範

懲教署職員訓練院開放日於今日(15日)舉行，展示儀仗隊中式步操表演、俗稱黑豹部隊的區域應變隊表演、警衞犬隊表演、心戰室體驗和攤位遊戲。此外，場內設有國家安全教育相關活動。

在中式步操表演中，儀仗隊以「軍威進行曲」為配樂，運用中式步操內的「正步」和「齊步」技巧，進行花式穿插步操及軍槍表演。儀仗隊亦切合活動主題，24位隊員會透過步操組成簡體的「國」與「安」2字，表達懲教署對國家安全的支持。

黑豹部隊則會作處境訓練示範，模擬院所內一批在囚人士發生打鬥，部隊被奉召到場提供快速及機動的支援以解決事件。警衞犬隊亦派出「昆明犬」作出支援。是次表演是黑豹部隊與警衞犬隊的首次聯合戰術示範，以顯示署方迅速應變，妥善處理緊急事故的能力。

至於警衞犬隊示範，包括工作犬搜查電話及搜查危險藥物兩個環節，讓工作犬從木箱中搜出由現場觀眾提供的手提電話，以及從現場觀眾身上找出事先藏起的危險藥物，藉以令市民了解警衞犬隊日常為各懲教院所及設施提供搜查服務，協助打擊及阻截違禁品流入懲教院所，表演的工作犬包括有史賓格犬和拉布拉多犬。

懲教署表示，積極響應「全民國家安全教育日」這饒富意義的日子，在懲教署職員訓練院舉辦開放日，務求讓更多市民大眾了解國家安全重要性，亦希望透過今次活動讓各參與者加深認識該署的工作，及在國家安全上所擔當的角色。