消防處開放日示範救火　副處長楊恩健：中式步操會引到各儀式

今日(15日)是香港首個全民國家安全教育日，各大紀律部隊開放訓練學校，其中在將軍澳百勝角路的消防及救護學院，有中式步操表演，亦開放多個訓練設施供參觀，還有救火演示，讓市民認識消防員的工作。同場有飛行服務隊展示新型直升機H175。消防處副處長楊恩健表示，中式步操將會系統化地引入到不同儀式中。

楊恩健稱，消防處大力支持政府履行及執行《港區安全法》，處方會於突發事件中作出部署、靈活運用資源應對、處理危害物質，並防範有人使用危險品危害國家安全。至於中式步操的應用，處方已派出教官向解放軍學習中式步操，未來會系統地加入不同的儀式。

消防及救護學院內設有多個訓練設施供市民參觀，其中坍塌搜救訓練場模擬交通意外後車輛的狀態，並有假人、樹木、燈柱等道具，增加搜救的複雜性及真實性。此外，消防亦進行滅火示範，以及飛機、船隻起火的場景演示。

而飛行服務隊也展示2017年年底投入服務的H175直升機，目前香港有7架，又展示撲滅山火時使用的外掛水桶、救生索等。

活動尾聲時，消防人員示範中式步操，隊列共有14人，包括指揮、示範隊及升旗手。隊列示範原地動作、行進動作及升國旗。有別於英式步操，中式步操以普通話發號施令，隊列依照指令及音樂，示範立正、稍息、轉向、敬禮、齊步、正步等。

對於今日的開放日，入場市民均感到興奮。其中許太一家三口到場，她指，得知今日有開放日，兒子喜歡消防車，故報名參加。她表示對今次開放日十分滿意，例如模擬救火演示，她一家人對消防員的印象都很好，相信對兒子有很好的教育作用。

至於陳先生亦一家三口到場，他認為是次參觀獲益良多，除了認識國家安全，亦可了解消防處平日提供的各項服務，又稱兒子第一次見識到中式步操，相當興奮。