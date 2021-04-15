官方披露內地來港學生加入反華組織　反修例期間抹黑警方

陳某某、楊某某均被指在修例風波期間，發布支持示威者的言論。

今日（15日）是第6個全民國家安全教育日，國安機關披露一系列涉及政治安全的典型案例。與以往較多披露反間諜案件不同，今年披露的4宗案例的涉案人員或勾結境外反華勢力顛覆國家政權，其中有2宗為內地學生來港讀書期間參與反中亂港活動。

案情指，畢業於江蘇某大學新聞與傳播學院、26歲楊某某，2017年來港讀電影專業碩士。翌年參與某境外敵對組織組黨結社活動，幫助宣傳並參與非法遊行，更被任命為網絡群組管理員，接受培訓、負責在網上引導話題討論、轉發影片圖片等工作，發布封殺中企訊的聯署信、討論中國領土問題、提出利用WIFI熱點和Airdrop傳播「敵對理論」等擴大組織影響力的方案。

楊某某在香港反對修訂《逃犯條例》期間大肆轉發支持示威者的推文，抹黑香港警方，甚至向境內宣傳香港「鬥爭經驗」。他去年被抓捕歸案，對違法犯罪行為供認不諱，主動交代揭發境外敵對勢力的醜陋行徑，承諾不再從事危害國家安全的活動。

另一宗案件則是境外反華敵對勢力滲透拉攏內地來港學生、25歲陳某某從事違法犯罪活動。案情指，2014年陳來港後，受香港複雜社會政治環境影響，逐步形成反華政治立場和政治投機心態，否定中共的領導和社會主義制度。他在反修例風波期間，發布支持運動、攻擊中央政府對港管治的言論，甚至公開聲稱要「光復香港」。去年5月他被國安機關調查，坦承違法行徑後寫下10多萬字悔過書。