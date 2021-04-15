黎智英2宗參與非法集結案明判刑　妻兒愁樣探監

壹傳媒黎智英先後被控欺詐及違反《港區國安法》，早前被終院撤銷保釋，其後曾向高院申請保釋但遭拒絕，現時仍身處赤柱監獄還押，至今日(15日)已被還押第105日。黎智英明日(16日)將就2宗參與非法集結案件判刑，其妻子李韻琴及幼子黎順恩今早到場探監，兩人現身時全程一言不發，顯得憂心忡忡。

今早約9時55分，李韻琴及黎順恩抵達赤柱監獄門外；其中衣著打扮與昨日一樣，疑「無換衫」的黎順恩兩手空空到場。二人落車後快步走向監獄，登記後轉乘懲教院所的高爾夫球車前往探監。

現年73歲的黎智英多案纏身，其中被控在前年8月31日參與未經批准集結一案，黎與前立法會議員李卓人、民主黨前主席楊森本月7日在開庭後表示認罪；而另外涉及前年8月18日涉組織及參與未經批准集結，包括黎智英在內7名被告於本月1日裁定罪成候判，同案另2人已一早認罪，法官安排8.18、8.31兩案同於明日(16日)判刑。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在上址還押。民主黨前主席何俊仁、民主黨劉慧卿及前議員郭家麒的妻子在今早約9時前來探監；其中劉慧卿透露今日前來探望前議員林卓廷，指對方狀態幾好，精神不俗。三人於今早約10時半後完成探訪，陸續離開。