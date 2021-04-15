前年參與非法集結　低智商地盤工判監8個月

前年12月旺角發生警民衝突，期間一名地盤散工被指參與其中，更被揭發身攜雷射筆。他上月經審訊後被裁定參與非法集結罪罪成，今天（15日）在西九龍法院被判入獄8個月。裁判官黃士翔指，當日有人向警方投擲雜物甚至汽油彈，對人身安全造成很大風險。雖然沒有證據顯示被告曾作暴力行為，但他穿黑衫黑褲及戴口罩蒙面，並高叫「死黑警」等口號，罪責不能低估。

33歲被告呂葆華，有讀寫障礙，智商低於平均。他原被控兩罪，指他於2019年12月1月在彌敦道近亞皆老街交界參與非法集結，及管有能發出雷射光束的裝置。被告否認控罪受審，及後被裁定非法集結罪成，但在公眾地方管有攻擊性武器罪則罪名不成立。

警員早前在審訊時供稱，大批示威者在案發地點追趕一輛行駛中的警車，並朝警車投擲雨傘等物品。有警員見狀遂停車並追截，結果成功制服被告，及後在其背囊搜出一枝雷射筆。辯方則質疑被告的會面紀錄的自願性，指被告在警署內被阻礙會見律師及利誘作供。裁判官裁定招供供詞是自願作出，將之納為控方證供，並以此裁定他非法集結罪成。