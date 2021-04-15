《蘋果日報》報道被指涉藐視法庭　團體請願促徹查

《蘋果日報》早前有報道被指涉嫌藐視法庭！終審法院5名法官於2月9日裁定壹傳媒黎智英須繼續還押，而《蘋果日報》同日一則題為「黎智英續還押｜林榮基：指定法官指定結果 年輕人應離港」的報道，其文章標題及內容涉嫌干犯藐視法庭罪。有團體今早（15日）到中環律政中心抗議，要求律政司盡快檢控《蘋果日報》今年二月涉嫌藐視法庭的報道內容。

民間團體「蘋果假新聞及毒新聞監察組」今早到律政中心抗議，叫喊口號「假新聞毒新聞，蘋果禍國殃民」、「假新聞睇到頭暈，毒新聞搞到失魂」及「一日一毒蘋果，無藥可救囉！」等口號。團體不滿壹傳媒及旗下《蘋果日報》長期刊登涉及誤導及煽動的新聞內容，故今日宣布成立「蘋果假新聞及毒新聞監察組」，檢視及糾正該類毒害市民的新聞資訊，又即場切開4個蘋果，蘋果內部呈黑色，象徵揭露《蘋果日報》的假新聞及毒新聞，其後再將蘋果掃落垃圾桶。

監察組召集人傅振中表示，壹傳媒及旗下《蘋果日報》一直刊登不少假新聞及毒新聞，誤導市民大眾，損害香港穩定，威脅國家安全及香港發展。故期望「蘋果假新聞及毒新聞監察組」能長期進行檢舉、打擊及糾正工作，又歡迎市民舉報蘋果毒害港人的假新聞。