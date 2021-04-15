襲警男上訴失敗後拍掌讚法官　官指藐視法庭

六旬男子被指去年1月在中環集會期間，推一名特警的胸口及拳打其防毒面具。他其後於裁判法院被判襲警罪成，被判監1個月。上月他就定罪及刑期向高院上訴，原訟庭法官陳慶偉今天（15日）判決，決定駁回上訴維持原判。上訴人聞判後隨即拍掌，表示要「讚美」法官。法官指其行為可構成藐視法庭，但結果沒在庭上作出跟進行動。

陳慶偉今天在庭上宣布，61歲上訴人施振英的上訴理據，不足以推翻定罪及判刑，故駁回其上訴，上訴人須即時服刑。上訴人聞判後便即拍掌，並向法官豎起拇指。法官即表示「乜嘢意思？」，上訴人稱「我讚美你」。法官追問：「係咁多？講清楚。」上訴人則回應表示：「係咁多，重唔夠呀？」。陳官表示：「你似乎唔係好滿意。」，上訴人就回答表示：「我滿意你，讚美你囉，全香港市民都滿意你。」最終陳官表示：「你剛才舉動可構成藐視法庭。」但在沉默良久之後，他便表示休庭及離開，未有繼續跟上訴人對答。

上訴人被控在2020年1月19日，於中環遮打道與會所街交界襲擊一名執行職責的警員。原審裁判官香淑嫻裁定作供警員證供可靠，因此裁定上訴人罪成。上訴時上訴人的律師申請提交影片，指事發時是警察先捉住上訴人頸部，而且事後事主警員並無受傷，上訴人則被打至頭部被打至留下永久傷痕。而控方就反對法庭於上訴階段接納新證據。結果今天法官就裁定，上訴人的理據不足，上訴須予駁回。