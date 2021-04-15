關注組到政總請願　促發展局原區安置九龍城重建戶

市區重建局近年在九龍城開展多個重建項目，惹來當區市民反彈。由受影響居民及商戶組成的九龍城重建關注組日前提出重建新方案，今（15日）到政府總部向發展局職員遞交請願信，要求該局促使香港房屋協會，研究將其啟德地皮與市建局的土瓜灣重建地皮交換，以原區安置受影響街坊，而非唯利是圖地將公營重建項目變成地產項目。關注組指未來將有進一步行動。

關注組義工張小姐指出，市建局獲悉新方案後，未有提到有關具體技術困難，便得出難以實行的「結論」，房協亦曾稱此非職權範圍可作之決定，惟《市區重建局條例》賦予市建局權力與任何機構合作發展重建，而且新方案經過社區諮詢及徵詢專業人士意見，可行性高，認為當局應認真研究方案細節，並與受影響市民協商。

九龍城泰裔街坊Malee指出，居於九龍城十分方便，即使廣東話不好，但購買食材及坐車返工等亦冇問題，又指不少街坊一想到要搬離該區，便不知如何是好，冀港府接納新方案。曾受灣仔利東街重建影響、到場聲援的市民May姐表示，不少重建項目均有居民及商舖冀可留在當區生活及經營，認為新方案既可為社會帶來幫助，亦能滿足受影響街坊的需要，減少社會矛盾及衝突。

關注組日前提出以馬頭圍及土瓜灣道的（KC009-013）用地，即受影響市建局重建地段，換取房協啟德發展區的用地（2B1），並以公屋的規格興建安置大廈，以安置受影響住戶和商戶。同時以市建局榮光街╱崇安街項目用地（KC014）換取土瓜灣污水處理廠旁的政府、機構或社區設施（GIC）用地，並建8層高工場，以安置車房和工程等相關事業。關注組預計方案可額外提供1,500個公營房屋單位。