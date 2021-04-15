港府燒2.5億滅鼠不力　議員斥成效差強人意

東方日報昨日(14日)頭版報道港府年燒2.5億港元公帑滅鼠不力後，有議員今(15日)在財務委員會特別會議引述本報報道，批評港府的滅鼠工作差強人意，質疑當局的在滅鼠的監察及成效工作上未達標，導致鼠患數字持續高企，讓全民活在老鼠港中。

議員柯創盛批評，本港滅鼠工作在2020至21年度開支是2.42億港元，但滅鼠成效工作差強人意，鼠患數字持續高企，東區及油尖旺區更是鼠患重災區，質疑當局有否做好監察工作，「每年攞咁多錢，當中成效喺邊到？」，認為當局不是只與房屋署加強協作，其他部門如建築署、地政署等都要加強合作，促當局認真地看待滅鼠工作，「我唔需要你滅哂，你有紓緩(鼠患)都收貨啦!」

食物及衞生局局長陳肇始表示，減鼠工作是跨部門工作，食衞局每年均有跨部門的特別會議，討論滅鼠工作，食環署主要角色是監察，盡力用最新的儀器監察老鼠蹤影，從而更有效去滅鼠。另外，為保持街市的公共衞生，當局將於本月內推出新一輪公眾街市電子付款資助計劃。首輪計劃已批出3,500宗申請，其中向2700宗申請，發放約1,350萬元資助。政府早前於防疫抗疫基金撥出款項，為食環署轄下街市檔位租戶，提供每檔5,000元的一筆過資助。

對於港府要求全港所有提供堂食的食肆，月底前要將室內換氣量提升至每小時6次或以上，食肆或需安裝空氣淨化機。議員黃定光指，收到不少食肆投訴空氣淨化機缺貨，目前千金難求，亦難以找到合資格的承辦商檢視通風系統，形容很多食肆都「騰晒雞」，擔心被檢控。議員周浩鼎亦指，飲食業受疫情打擊，經營出現困難，不少食肆難以負擔新設施，促請當局執法時要有彈性。