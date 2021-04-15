10.1荃灣暴動案　4被告全部罪成　5.5判刑

前年10月1日全港多區有示威，荃灣有逾百人聚集，期間一名中五男生遭警員開槍射中左胸。事後4名男女就當日之事件被捕，被指參與暴動，其中一名男清潔工就涉嫌把物件扔向火堆而被加控縱火。案件在區域法院審訊後，主審法官練錦鴻今天（15日）裁定4被告全部控罪成立。法官指部分被告的衣着裝備與其他暴力示威者相若，幾乎如同制服；而他們選擇留在現場，即使沒有作為，亦會助長暴力示威者的氣勢，令他們認為以為可人多勢眾來對抗警方。法官將他們還押至5月5日判刑，期間待索閱各人的背景報告。

本案被告依次為陳珩（男、39歲）、陳金國（男、20歲）、李振文（男、26歲）、馮清華（男、22歲）及郭小琴（女、23歲），除陳珩及李振文分別報稱清潔工及程式員外，其餘均為學生。馮清華早前因沒有依時到庭，已被法庭頒下拘捕令通緝。餘下4名被告被控一項暴動罪，指他們於2019年10月1日在荃灣海壩街一帶參與暴動；而陳珩再被控一項縱火罪，指他於當日用火意圖損壞他人財產。

法官裁決時指，案發地點有逾百人聚集，示威者當時與警方進行一場小型抗戰。他們不但無視警方警告、發射催淚彈驅散等，更設立防線，形成三層傘陣以對歭，又利用障礙物、投擲汽油彈及磚頭等向前推進。他們的行為並非個別暴力事件，乃是在共同意志下作出，並有着共同目的，以設立障礙物來阻礙警方，及令在場人士擔心社會安寧會受破壞，而該處的社會安寧亦已受破壞。首被告陳珩爭議涉案人士的身份，惟法官反覆觀看片段後，認為涉案者的衣着、手持藍雨傘上的標誌等，在示威者中乃獨一無二，亦與陳的衣着及被捕的時機脗合，裁定陳便是犯案者。

此外法官亦指，常人或看熱鬧的人發現身處險境，若不是有任務在身或遇上不能離去的理由，理應會盡快離去。惟另外3人在該處的對歭拉鋸持續約20分鐘仍留在現場，他們並非剛巧在場，乃有意識選擇留在現場。即使他們沒有作為，或欲見證歷史時刻，但他們的衣着裝備與其他暴力示威者一樣，不可能不知道其一身裝備會助長參與暴動者的氣勢。而次被告陳金國被捕時更大叫「光復」口號，與當時流行的口號相符，又向鏡頭等大呼自己的名字，引證他有心並理直氣壯參與該次暴動，以表達對執法人員不信任。法官裁定3人選擇留在衝突風眼，以助長其他暴動人士，裁定他們罪成。