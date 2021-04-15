旅遊從業員應聘疫苗中心職位　轟設年資限制有意刁難

新冠肺炎疫情重創香港旅遊業，政府早前「泵水」1.52億港元拯救旅遊業，讓導遊領隊、旅巴司機、旅行社及酒店職員4類從業員到24間社區疫苗接種中心，負責管理運作及行政支援工作，涉及約2,000個職位，為期5個月。其中登記員一職，由今日(15日)至周六(17日)，於尖沙咀金域假日酒店進行面試，獲聘者將於下周一(19日)前獲得通知。有應徵者批評政府支援來得遲，且今次的競爭激烈，又指相關職位年資要求高，斥政府想幫忙卻又自設阻攔影響成效，似是有意刁難「幫啲唔幫啲」。

從事導遊逾10年的蔣小姐表示，行內已有不少人轉行，批評政府支援來的遲，今次開設的名額少，直言「僧多粥少、競爭大」，惟部分同行如導師及領隊等則難轉行，期望政府增加支援。另一位同樣於旅行社工作、同時兼任領隊的康小姐，亦直斥政府對待旅遊業「好似由得你死咁」，她自言疫情前收入可逾3萬港元，而疫情下收入頓減70%，其工作的旅行社亦需動用以往的盈餘交租、支薪，擔心旅行社會「有一日坐食山崩」。康又指，不少客人接種疫苗後曾主動聯絡她，想出國外遊，可惜現時離境後回港仍需接受隔離，猶如「叫人唔好去旅行」。

另外，從事酒店房務的布小姐與4位朋友一同申請疫苗接種中心登記員，但僅她一人有機會面試。布批評不明白為何計劃內的職位設年資限制，直問「年資有咩用」，認為政府自設阻攔，影響計劃成效，似是有意刁難他們。以往做酒店前台的廖先生則指，因見不到行業前景，加上不知疫情下酒店業何時能復甦，故毅然辭職打算轉行，剛好見到招聘便前來一試。

旅遊業疫苗中心行政支援計劃秘書胡景豪指，今早已面見約400名申請人，運作尚算順利。申請人到場後，會按所選的疫苗接種中心劃分面試組別，面試除了自我介紹，亦會問及工作經驗、面對突發情況如何應變等，面試員會視乎回答作評分。胡續指，今日每個疫苗接種中心均有90名應徵者面試，會從中挑選69名，預料下周一前會通知獲聘者。他表示樂見政府接納業界意見，協助推出相關計劃，並稱不希望旅遊業復甦時、人才已盡然流失，坦言「幫得一班(旅遊業從業員)得一班。」