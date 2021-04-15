涉顛覆政權案候審　公民黨4名前成員倡解散政黨

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，至今有11名被告獲准保釋。其中正還押的公民黨前成員楊岳橋，譚文豪、郭家麒，及獲准保釋的李予信向前黨友發聯署信件，指保釋期間已提出解散公民黨，又認為公民黨已經完成歷史任務。信中又指，近日得悉公民黨決定不解散，4人只能冀前黨友在保障自身安全前提下繼續服務港人，並重申4人已經退出政壇，「我們只願回歸平淡的做個平凡人」。

4人在聯署信表示，得知公民黨曾討論去向，雖已非黨內人士，仍想表達意見，透露他們提出解散公民黨的想法非突然出現，稱由去年立法會選舉4名公民黨員被取消參選資格，其後3位公民黨立法會議員被DQ；加上郭家麒、譚文豪的保釋結果及當時法庭和控方的態度，明顯公民黨在立法會層面再無參政空間，身處區議會的黨友也可能面臨同樣命運。

信中續指，4人曾從各種渠道向黨內人士表達，希望領導層能審慎考慮黨的去向，惟最終仍決定「保留公民黨」。他們稱，理解是基於自身風險和目前政治環境的評估，但亦非常關切前黨友的安危，冀能在自身安全下繼續服務市民，並提及公民黨即將面對區議員宣誓問題。