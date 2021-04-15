麵包師藏木棍六角匙　藏非法工具罪上訴駁回

麵包師傅於前年11月「三罷」行動期間，遇截查時被搜出其背包藏有木棍及六角匙，經審訊後被判管有工具意圖作非法用途使用罪罪成，被判囚9個月。他今日（15日）向高院原訟庭上訴，但被法官即時駁回，原獲保釋的上訴人須即時入獄服刑。今天聆訊期間法官提到，上訴人及其僱主在原審時，就木棍是用作製作「瑞士卷」或「蛋卷」的說法不一，指兩者是不同食物，但辯方並無即時釐清。不過辯方就認為兩者是同一樣食品。

31歲上訴人葉耀民被控於2019年11月22日，在大埔安慈路管有一支14吋長的木棍及六角匙。他在審訊時自辯稱木棍是製作瑞士卷的用具，六角匙則是用來撬起麵粉機器以便清洗。但原審裁判官蘇文隆指，木棍可作破壞交通燈之用，六角匙則可用以拆欄杆等，這些都是當時香港常見的現象，法庭可藉「司法認知」裁定被告管有物品的意圖就是用來擾亂秩序，遂判他罪成。

上訴方今日質疑，原審裁判官以上述「司法認知」來將上訴人定罪並不穩妥。不過今次上訴的審理法官潘敏琦就指，裁判官兼顧陪審團的身份裁斷案情，運用常識及生活經驗來判案並無不可。潘官指涉案木棍是由地拖棍改裝，而且當日上訴人休假，根本沒迫切性將器具帶給僱主。此外僱主接受以地拖棍改裝的木棍製造食物亦相當奇怪。

僱主在原審時以辯方證人身份作供，指木棍是用來製作「蛋卷」。潘官認為「瑞士卷」及「蛋卷」明顯是兩種不同的食品，辯方在原審時似乎沒為證人間的證供矛盾作出更正。但辯方大律師今天表示據他理解及網上資料，蛋卷只是瑞士卷的別稱。至於刑期方面，潘官指案發日正是「大三罷」翌日，當時社會事件沸沸揚揚，現場已有人作出破壞，但上訴人仍無視警方警告，選擇逗留現場不肯離開，更戴上口罩遮蓋面容，案件實存在加刑因素，因此亦駁回上訴人的減刑申請。