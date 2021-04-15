入境處最先用中式步操　處長區嘉宏率眾高層到場打氣

自《港區國安法》實施後，今日(15日)首度進行「全民國家安全教育日」，而入境處在屯門的入境事務學院舉行有關活動，並安排多項中式步操表演，入境處為最先用中式步操及起用女將的部門。入境處處長區嘉宏更落場參加攤位遊戲，與民同樂。區表示，入境處作為本港紀律部隊，有責任推廣國家安全，而自己作為國安委成員會全力支持國安委的工作；加上處方工作加入不少國安訓練，強調日後會繼續做好出入境管制工作和簽證工作。

區嘉宏今日聯同一眾管理層人員到場，而區亦親自和一眾人員接觸和參加遊戲，包括玩冰壺和乒乓球等。他表示，處方一直為保障和推廣國家安全而努力，而早在1999年起，處方已開始將一些中國步操元素融入步操中，並作有關表演至今已超過20年。自去年開始，入境處更為受訓學員提供基本中式步操訓練，更會不定期派員前往解放軍駐港部隊進行學習。

入境處今日將安排4位持旗手、24位儀仗隊男隊員及12位儀仗隊女隊員。他們會手持中式禮賓槍以中式步操作花式持槍步操演示。人境處儀仗隊由一位儀仗隊指揮官帶領，隊員包括4位持旗手，24位儀仗隊男隊員及12位儀仗隊女隊員。處方亦有安排30多名樂隊成員，播放「歌唱祖國」並安排人員以齊步及正步持國旗進場。

儀仗隊隊員亦手持仿製自56式半自動步槍及56式自動步槍的禮賓槍，以中式步操作花式步操表演，展示不同的中式步操技巧，包括齊步，正步，踏步，齊步正步互換，停止間轉法，行進間轉向，持刀齊步，持刀正步及持槍花式動作。