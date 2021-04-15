藉詞補習誘智障女脫衣　教學助理涉猥褻兒童

疫情下學校停課，一名男教學助理涉嫌藉詞幫有輕度弱智的女學生補習英文，誘使家長帶女童到自己家中，再叫女童脫去所有衣物。母親問女童補習時有沒有除口罩，女童卻回答「無，不過有除衫、除褲、除底褲」，因而揭發事件。涉案教學助理現被控向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為，案件今天（15日）在東區法院開審。

40歲被告司徒卓賢，案發時任職特殊學校教學助理，案發後已離職。其控罪指他於2020年4月23日，在其小西灣寓所內非禮女童X。事發時X10歲，就讀特殊學校小四，而被告是其學校的教學助理。

X的母親供稱，當時學校因疫情停課。案發前數天她幫女兒回校交功課及取口罩時遇到被告，當時被告問她X的學習進度，並表示可以為X補習英文，但因他住所的屋苑會所暫時關閉，故只可去被告家內補習。X母不虞有詐，便按約定時間將女兒交給被告。母親接X回家時問她「啱先有無除口罩？」，X回答「無，不過有除衫、除褲、除底褲」，並指被告叫她「示範下邊個同學除衫除得快」，不過母親指當時並無其他同學在場。X亦表示被告沒有攬、錫、摸她的身體或帶她上床，並指「剝左衫好快就着返衫，個身未凍就著返」，其身體也沒有傷痕。X母在幫X檢查身體後，發現被告曾打電話找她，便回電被告。但當時並無問被告關於非禮的事。到晚上才覺得事情嚴重，便通知校方求助。

辯方律師問X母為何不陪女兒到被告家，或改為請被告上她們家補習，X母表示沒有想過。X母表示：「我完全相信佢，佢係一個老師，加上識咗佢幾年㗎嘛⋯⋯教師係一個文明人，唔會做出啲可惡行為囉，所以我先相信佢」。雖然被告曾叮囑她，不要向其他人透露為X私下補習的事情，但此事並無影響她對被告的信任，並指「憑我嘅諗法佢唔會係壞人，跟開阿女㗎嘛」。案件將於明天（16日）續審。